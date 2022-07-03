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الأحد، 03-07-2022 01:08 م

المانيا تُحذر من انقطاع متتالٍ بالتيار الكهربائي

ببق


الوكيل الإخباري - حذّر وزير الاقتصاد وحماية المناخ الألماني روبرت هابيك، اليوم الأحد، من خطر حدوث اضطرابات وانقطاعات متوالية في عمل مرافق الطاقة في مجال الخدمات العامة مع استمرار قطع إمدادات الغاز الروسي.اضافة اعلان


وأشار هابيك، الذي يشغل كذلك منصب نائب المستشار، إلى أنه بعد التخفيض الأخير في تدفق الغاز عبر خط "السيل الشمالي" بنسبة 60 بالمئة "، فمن المنطقي انتظار استمرار ذلك، وفق وكالة الأنباء الألمانية "د.ب.أ".

وقال إنه يجب على ألمانيا أن تكون مستعدة لمزيد من تراجع توريد الغاز الروسي بشكل أكبر، مؤكدا أن النقص في الغاز سيؤدي على الأرجح إلى ركود عميق، وإلى حدوث مشاكل جدية في إمدادات الكهرباء.

وقال "إذا انهارت شركة واحدة أو عدة شركات، فسيكون هناك تأثير الدومينو الذي سيؤدي بسرعة إلى ركود عميق".

وأوضح الوزير أن شركات توريد الكهرباء، قد تستخدم حق رفع الأسعار، على الرغم من الالتزامات التعاقدية الموجودة أصلا.

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