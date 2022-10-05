الأربعاء 05-10-2022
الوكيل الاخباري

خلال 4 ساعات.. انخفاض ملحوظ على أسعار الذهب في المملكة

خبير اقتصادي يوجه نصائح للمقترضين الأردنيين لتقليل نسبة الفائدة

تضامن بمناسبة يوم المعلم: 90 ألف معلمة للعام الدراسي الحالي في المملكة

جامعة اليرموك: استقبال 6400 طالبا على برنامج التنافس

زلزال يضرب غرب إيران

الملك يزور المتحف الوطني العُماني ودار الفنون الموسيقية في دار الأوبرا السلطانية

تعرف على موعد شروق الشمس مع تثبيت التوقيت الصيفي في الأردن

مسارات مجانية من باص عمان والباص السريع - تفاصيل

السفير الكوري: نحو 20 % من إجمالي الكهرباء بالأردن انتاج شركات كورية

التعليم العالي تترك للجامعات تحديد أوقات دوام الطلبة

 
الأربعاء، 05-10-2022 10:44 ص

المجول .. أكثر التمور الأردنية تصديرا لقطر

1664954834805


الوكيل الإخباري - بلغت واردات قطر من التمور الأردنية بمختلف أصنافها خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي، أكثر من 82 طنا.

اضافة اعلان


وذكر جهاز التخطيط والإحصاء القطري في أحدث بيانات متاحة عبر موقعه الإلكتروني اليوم، أن هذه الواردات من التمور، سجلت نموا بنسبة 8.5 % منذ مطلع العام الحالي وحتى نهاية الربع الثالث، ارتفاعا من 75 طنا خلال الفترة المقابلة من العام 2021.


ويزداد اعتماد السوق المحلي في قطر بشكل كبير على منتجات التمور الأردنية في تلبية احتياجاته خلال فترات معينة من السنة بشكل خاص، حيث يقوم تجار محليون باستيراد تلك التمور بهدف تحقيق التنوع والتباين بين مختلف الأنواع المعروضة في السوق القطري، بالإضافة إلى الإنتاج المحلي، بما يلبي جميع أذواق ورغبات المستهلكين، الذين باتت شريحة واسعة منهم تفضل تمر "المجول" الأردني بشكل خاص على أي صنف آخر.


وبلغ حجم مستوردات قطر من التمور الأردنية خلال العام الماضي، 100 طن، وهو ذات مستوى الكميات المستوردة لعام 2020، مقارنة بـ 78 طنا خلال عام 2019.


وتستورد قطر جميع أصناف التمور الأردنية الرطبة والجافة، لكن أبرز مستورداتها يتركز على صنف "المجول"، الذي استطاع أن يحقق انتشارا واسعا، ورواجا وقبولا كبيرا في أسواق قطر والمنطقة عموما خلال السنوات القليلة الماضية

إقرأ ايضا
ذهب خاص

خلال 4 ساعات.. انخفاض ملحوظ على أسعار الذهب في المملكة

0L5A7567 copy

خبير اقتصادي يوجه نصائح للمقترضين الأردنيين لتقليل نسبة الفائدة

1563372672214

هيئة الأوراق المالية تشارك بأسبوع المستثمر العالمي

0af53b1f-1bb7-478c-adf6-b5eee04b30c6_16x9_600x338

الأردن يطرح عطاء لشراء 120 الف طن قمح

ذهب2

أسعار الذهب في المملكة اليوم

6278b804db2f3

صادرات صناعة عمان تكسر حاجز 5 مليارات دينار في 9 أشهر

أخبار متعلقة
dcb1882b5d2da82c4f1ecb54d9b9de6d_XL

منها الأحشاء المُقطعة .. تعرّف على السلع التي يستوردها ويصدرها الأردن مع دول الخليج

32c9bcda11ce7b2dad1765b8350aadca_JCI_logo

اجتماع اللجنة التوجيهية لجائزة المصنع الأخضر غدا الأحد

920221091657460443838

مؤشر بورصة عمّان يرتفع 0.65 % في أسبوع

amman-chamber

تجارة الأردن تبحث التعاون الاقتصادي مع جورجيا

غرفة+صناعة+الأردن

غرفة صناعة الأردن تعقد اجتماعها السنوي

2905781c-نقود-دنانير-2

ارتفاع فاتورة التقاعد في الأردن لـ 815.3 مليون دينار نهاية حزيران