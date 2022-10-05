المجول .. أكثر التمور الأردنية تصديرا لقطر

الوكيل الإخباري - بلغت واردات قطر من التمور الأردنية بمختلف أصنافها خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي، أكثر من 82 طنا.

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وذكر جهاز التخطيط والإحصاء القطري في أحدث بيانات متاحة عبر موقعه الإلكتروني اليوم، أن هذه الواردات من التمور، سجلت نموا بنسبة 8.5 % منذ مطلع العام الحالي وحتى نهاية الربع الثالث، ارتفاعا من 75 طنا خلال الفترة المقابلة من العام 2021.



ويزداد اعتماد السوق المحلي في قطر بشكل كبير على منتجات التمور الأردنية في تلبية احتياجاته خلال فترات معينة من السنة بشكل خاص، حيث يقوم تجار محليون باستيراد تلك التمور بهدف تحقيق التنوع والتباين بين مختلف الأنواع المعروضة في السوق القطري، بالإضافة إلى الإنتاج المحلي، بما يلبي جميع أذواق ورغبات المستهلكين، الذين باتت شريحة واسعة منهم تفضل تمر "المجول" الأردني بشكل خاص على أي صنف آخر.



وبلغ حجم مستوردات قطر من التمور الأردنية خلال العام الماضي، 100 طن، وهو ذات مستوى الكميات المستوردة لعام 2020، مقارنة بـ 78 طنا خلال عام 2019.



وتستورد قطر جميع أصناف التمور الأردنية الرطبة والجافة، لكن أبرز مستورداتها يتركز على صنف "المجول"، الذي استطاع أن يحقق انتشارا واسعا، ورواجا وقبولا كبيرا في أسواق قطر والمنطقة عموما خلال السنوات القليلة الماضية