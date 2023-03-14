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الثلاثاء، 14-03-2023 11:34 ص

المدير التنفيذي لبورصة عمّان: أسهم البنوك الأردنية لم تتأثر بانهيار بنك سيليكون فالي

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الوكيل الإخباري - ياسر شطناوي - قال المدير التنفيذي لبورصة عمّان الدكتور مازن الوظائفي، إنه حتى الآن لم نشهد أي انخفاض على مؤشرات أسهم بنوك أردنية، بسبب تداعيات انهيار "بنك سيليكون فالي الأمريكي" وخسائر الأسهم الأميركية من بعده. اضافة اعلان


وبيّن الوظائفي لـ " الوكيل الإخباري" أن المؤشر العام للتداول في بورصة عمّان اليوم أظهر عند الافتتاح انخفاضاً بسيطاً لا يتجاوز 0.21%، الا أنه عاود الارتفاع عند الاغلاق على 0.35% ، مشيراً إلى أنه لا يوجد بين هذه الأسهم أي شيء يخص البنوك. 

وأوضح أنه حتى الآن الوضع مطمأن ولا يوجد ما يدعو للقلق حول أسهم البنوك في الأردن. 

وكان قد أكد مدير عام جمعية البنوك ماهر محروق أن المصارف الأردنية لا تمتلك ودائع أو توظيفات أموال في بنك "سيليكون فالي" نظراً لطبيعة الاختصاص الذي تمارسه هذه البنوك.

ورجح محروق في تصريحات سابقة عدم تأثير القطاع المصرفي الأردني "سلبا" جراء إفلاس بنك "سيليكون فالي".

وأحدثت أزمة ( SVB ) تداعيات على أسواق الخليج بتراجعات جماعية في بورصة  قطر، وسوق دبي المالي، وفوتسي أبوظبي وغيرها.

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