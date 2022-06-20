المركزي: ارتفاع حجم السيولة المحلية 2.8 %

الوكيل الإخباري - ارتفع حجم السيولة المحلية في المملكة خلال الثلث الأول من العام الحالي 2.8 % أو ما مقداره 1.1 مليار دينار، مقارنة بمستوياتها المسجلة في نهاية العام الماضي.



وقالت بيانات البنك المركزي، إنه بلغ حجم السيولة المحلية 40.6 مليار دينار في نهاية شهر نيسان الماضي، مقارنة بمستواها المسجل عند 39.5 مليار دينار نهاية العام 2021.

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ونمت قيمة الودائع لدى البنوك المحلية 2.1 % إلى 34 مليار دينار في نهاية نيسان.



وبلغ حجم النمو في الودائع خلال الثلث الأول من العام الحالي ما مقداره 700 مليون دينار وذلك بالمقارنة مع 33.3 مليار دينار في نهاية العام 2021..



وتعتبر الودائع والنقد المتداول من أهم مكونات السيولة المحلية. ( الغد)



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