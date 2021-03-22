الإثنين 22-03-2021
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الإثنين، 22-03-2021 08:00 م

المركزي الألماني: سينكمش الاقتصاد بسبب إجراءات مكافحة الفيروس

المانيا
أرشيفية


الوكيل الإخباري - أفاد المركزي الألماني ٬الإثنين بإنه من المرجح أن يسجل اقتصاد ألمانيا انكماشا حادا في الربع الحالي، مع تضرر قطاع الخدمات من قيود مكافحة الجائحة، وامتداد التباطؤ إلى قطاع البناء المزدهر.

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وفي أحدث تقرير شهري، يبدو أن البنك المركزي الألماني "بوندسبنك" تخلى عن توقعاته بتعاف في الربيع، وتغاضى عن الإشارة لحملة التطعيم باعتبارها عاملا محفزا، وذلك في الوقت الذي تمر فيه حملة التطعيم بصعوبات بسبب تأخر في التسليمات وتقارير عن آثار جانبية محتملة للقاح أسترازينيكا.


وقال المركزي إن "إجراءات احتواء الجائحة أكثر صرامة في المتوسط في الربع الحالي منها في الربع السابق، لذا من المرجح أن ينخفض الناتج الاقتصادي في الربع الأول من 2021 بشدة، لا سيما في قطاع الخدمات الشديد الاعتماد على التواصل".


وأضاف أن ضريبة المبيعات التي خفضت مؤقتا العام الماضي، ساهمت على الأرجح في تراجع كبير في عمليات البناء في يناير الماضي.


وهبط الإنتاج الصناعي في أول شهر في العام الجاري، لكن الطلبيات كانت قوية وزادت الصادرات من السلع.

 

روسيا اليوم


 




 

 


 

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