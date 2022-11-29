المركزي الأوروبي: التضخم في أوروبا سيرتفع اكثر من المتوقع

الوكيل الإخباري - قالت كرستين لاغارد رئيسة البنك المركزي الأوروبي امس الاثنين إن التضخم في منطقة اليورو لم يبلغ ذروته بعد وإنه ربما يرتفع بأكثر من المتوقع حاليا، ملمحة إلى سلسلة من زيادات معدلات الفائدة في المستقبل.

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وأضافت خلال جلسة للبرلمان الأوروبي "لا نرى الاتجاه الذي سيقودني إلى الاعتقاد بأننا وصلنا إلى ذروة التضخم وأنه سينخفض قريبا".



وقالت "من الواضح أنه يتعين علينا الاستمرار في زيادة معدلات الفائدة... وعلى الرغم من أنني لا أريد الحديث كثيرا عن المستقبل، فأنا أعتقد بأننا سنتجه نحو زيادة معدلات الفائدة . سكاي نيوز

