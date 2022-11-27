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الأحد، 27-11-2022 03:21 م

المركزي الأوروبي : رفع معدلات الفائدة في 2023 سيكون عند الحاجة

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الوكيل الإخباري - قال عضو مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي جابرييل مخلوف إنه من المرجح أن يرفع البنك أسعار الفائدة بمعدلات أصغر العام المقبل إذا ما ظهرت حاجة لمزيد من الزيادات.

وبدأ المركزي الأوروبي رفع أسعار الفائدة بأسرع وتيرة على الإطلاق في يوليو، حيث تتوقع الأسواق زيادة تتراوح بين 50 و 75 نقطة أساس في اجتماع البنك في 15 ديسمبر المقبل.

وقال مخلوف مؤخراً إنه منفتح على سماع مختلف الآراء بشأن حجم الزيادة.

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ورغم أن صناع السياسات كانوا متمسكين بمزيد من الرفع للمساعدة في خفض التضخم، فقد أظهر محضر اجتماعهم الأخير الذي نُشر يوم الخميس أنهم غير متفقين بشكل كامل على التوجه النهائي أو وتيرة الرفع. ( الاقتصادية )


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