الأحد 22-01-2023
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الأحد، 22-01-2023 01:55 م

المركزي الأوروبي سيرفع الفائدة 0.5%

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الوكيل الإخباري - قال كلاش كنوت، العضو في مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي، الأحد، إن من المقرر أن يرفع البنك أسعار الفائدة 50 نقطة أساس في فبراير ومارس وإنه سيواصل رفع الأسعار في الشهور التالية.

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وأضاف في مقابلة مع محطة (دبليو.إن.إل) الهولندية "توقعوا أن نرفع الأسعار 0.5 % في فبراير ومارس وتوقعوا ألا نكتفي بذلك وأن تُتخذ المزيد من الخطوات في مايو ويونيو".


وكانت رئيسة البنك المركزي الأوروبي، كريستين لاغارد، قالت الخميس الماضي، إن البنك المركزي الأوروبي سيواصل رفع معدلات الفائدة، طالما أن الأمر يتطلب خفض التضخم إلى هدفه البالغ 2 %. ( سكاي نيوز

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