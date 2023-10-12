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الخميس، 12-10-2023 04:49 م

المركزي الأوروبي: عودة التضخم إلى 2 % ليست أمرا سهلا

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الوكيل الإخباري - قال عضو مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي روبرت هولتسمان، إنه لا يوجد طريق سهل لإعادة التضخم في منطقة اليورو إلى النسبة المستهدفة وهي 2%.اضافة اعلان


وأضاف هولتسمان:" أن سوق العمل والتغير المناخي هما محركان رئيسيان في الوقت الحالي والمستقبل لنا، وهو ما أعتقد سوف يجعل من الصعب للغاية العودة إلى نسبة 2% أو إذا ما حدث ذلك فسوف يكون مصحوبا بركود يتجاوز ما نتوقعه حاليا".

وأضاف: "أتمنى ألا يحدث ذلك ولكنني لا أرى في الوقت الحالي آليات تجنب تلك الضغوط السعرية وبالتالي القدرة على التحرك سريعا لنسبة 2%".

يشار إلى أن محافظ البنك المركزي النمساوي الذي يوجد في مراكش بالمغرب لحضور اجتماعات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، هو من بين أشد المؤيدين لرفع معدلات الفائدة في البنك المركزي الأوروبي. الاقتصادية

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