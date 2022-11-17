المركزي الأوروبي يتوقع ركودا في منطقة اليورو

الوكيل الإخباري - يتوقع البنك المركزي الأوروبي حدوث ركود في 19 دولة تستخدم عملة اليورو، محذرًا من أن أسعار الطاقة المرتفعة والتضخم المرتفع.

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وقال نائب رئيس البنك المركزي الأوروبي لويس دي غويندوس: "يشعر الناس والشركات بالفعل بتأثير ارتفاع التضخم وتباطؤ النشاط الاقتصادي".



مع إعلان البنك عن تقييمه الذي يصدر مرتين سنويًا للاستقرار المالي في منطقة اليورو، قال دي غويندوس إن "المخاطر على الاستقرار المالي زادت، بينما أصبح الركود التقني في منطقة اليورو أكثر احتمالًا".



ويتوقع الاقتصاديون أن يستأنف النمو الربيع المقبل، مع انخفاض التضخم من مستويات الذروة، وانحسار الضغط في فصل الشتاء على إمدادات الغاز الطبيعي.