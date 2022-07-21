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الخميس، 21-07-2022 03:27 م

المركزي الأوروبي يرفع سعر الفائدة 50 نقطة أساس لأول مرة منذ 11 عاما

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الوكيل الإخباري - رفع المركزي الأوروبي أسعار الفائدة لأول مرة منذ 11 عاماً بـ 50 نقطة أساس مخالفاً بذلك التوقعات التي كانت تشير إلى رفع بـ 25 نقطة أساس من مستويات صفرية.

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وهذه أول مرة يرفع المركزي الأوروبي أسعار الفائدة منذ يوليو 2008، حيث كان قد رفع أسعار الفائدة إلى 4.25% من 4%.


وكان البنك المركزي الأوروبي قد أشار في وقت سابق إلى أنه سيرفع أسعار الفائدة في يوليو وسبتمبر مع استمرار ارتفاع أسعار المستهلكين.


وأظهرت القراءة الأولى للتضخم في يونيو ارتفاعًا قياسيًا بلغ 8.6%. ومع ذلك ، فإن بعض المستثمرين يشككون في تصرفات البنك المركزي الأوروبي حيث يتوقعون حدوث ركود في وقت لاحق من هذا العام. (CNBC)




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