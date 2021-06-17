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الخميس، 17-06-2021 12:21 م

المركزي الإماراتي يرفع سعر فائدة الأساس

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الوكيل الإخباري- أعلن مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، أنه سيقوم اعتبارا من اليوم الخميس، برفع "سعر الأساس" على تسهيلات الإيداع لليلة واحدة بـ 5 نقاط أساس.

ويأتي هذا القرار، إثر إعلان مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي (البنك المركزي) برفع سعر الفائدة على الاحتياطات الفائضة بـ 5 نقاط أساس في اجتماعه، يوم أمس الأربعاء، وعليه سيكون سعر الأساس الجديد الذي حدده المصرف المركزي الإماراتي هو 15 نقطة أساس.

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كما قرر المصرف المركزي الإبقاء على السعر، الذي ينطبق على اقتراض سيولة قصيرة الأجل من المصرف المركزي من خلال كافة التسهيلات الائتمانية القائمة عند 50 نقطة أساس فوق سعر الأساس.


ويحدد سعر الأساس، الذي يرتبط بسعر الفائدة على الاحتياطات الفائضة المعتمد من قبل الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، الموقف العام للسياسة النقدية للمصرف المركزي، كما يوفر حدا أدنى لسعر الفائدة الفعلي لأسعار سوق النقد لليلة واحدة في الدولة.


المصدر: روسيا اليوم

 




 

 


 

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