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الأحد، 03-01-2021 10:08 ص

المركزي التركي يتصدر قائمة البنوك الأعلى شراء للذهب في العام 2020

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الوكيل الإخباري- تصدر المركزي التركي قائمة البنوك المركزية الأعلى شراء للذهب في العالم خلال العام 2020، وذلك للعام الثاني على التوالي.

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وزاد المركزي التركي احتياطياته من الذهب عن طريق عمليات الشراء مباشرة بمقدار 451.4 طن خلال الفترة من مايو 2017 حتى أكتوبر 2020.

وتحل تركيا في المركز 12 عالميا بقائمة أكبر البنوك المركزية حيازة للذهب، بحجم احتياطات تقدر 567.9 طن تعادل 44.8 بالمئة من إجمالي الأصول الاحتياطية لدى البنك المركزي.

وكانت حيازة الذهب للمركزي التركي سجلت 413 طنا في نهاية 2019.

كما وصلت حيازة المركزي التركي لأعلى مستوياتها في أغسطس بمقدار 606.6 أطنان، شكلت حينها 48.6 بالمئة من إجمالي الاحتياطيات الأجنبية.

 

المصدر: روسيا اليوم


 




 

 


 

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