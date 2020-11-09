المركزي التركي : يعتزم استخدام جميع الأدوات لتحقيق استقرار الأسعار

الوكيل الاخباري- أكد رئيس البنك المركزي التركي الجديد ناجي آغبال، أنه تماشيا مع الهدف الرئيسي لاستقرار الأسعار سيستخدم المركزي جميع أدوات السياسة بشكل حاسم.

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وأضاف رئيس المركزي التركي، أنه سيتم تعزيز الاتصال في السياسة النقدية في إطار مبادئ الشفافية والمساءلة والقدرة على التنبؤ.



وكانت الرئاسة التركية قد أصدرت قرارا يقضي بإقالة محافظ البنك المركزي، مراد أويصال، من منصبه وتعيين ناجي آغبال، رئيس إدارة الاستراتيجية والموازنة بالرئاسة، خلفا له.



وجاء قرار الإقالة في ظل تراجع سعر صرف الليرة التركية أمام الدولار، ويتم تداول العملة التركية اليوم عند 8.37 ليرة للدولار.



وتراجعت الليرة التركية الأسبوع الماضي إلى مستوى قياسي إلى 8.58 أمام الدولار، وهبطت بنسبة 30% أمام العملة الأمريكية هذا العام.

المصدر: روسيا اليوم



