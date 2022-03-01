المركزي الروسي يعلق تداولات سوق الأسهم في بورصة موسكو الأسبوع الجاري

الوكيل الإخباري-قرر البنك المركزي الروسي مساء أمس تعليق التداولات في سوق الأسهم ببورصة موسكو الأسبوع الجاري (حتى 5 مارس 2022)، وذلك في ظل الضغوطات الخارجية التي تتعرض لها السوق الروسية.



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وقال المركزي الروسي، في بيان: "في الفترة من 1 مارس 2022 وحتى 5 مارس من الشهر نفسه لن تعقد جلسات تدوال في (سوق الأسهم ببورصة موسكو)، علما أن التداولات في سوق العملات (المحلية) ستنطلق اليوم الثلاثاء بحلول الساعة 10:00 بتوقيت موسكو وحتى الساعة 19.00 (توقيت موسكو)".



ويأتي القرار كإجراء احترازي في ظل الضغوطات الخارجية التي تتعرض لها السوق الروسية، بعد إعلان الغرب فرض حزمة جديدة من العقوبات، والتي طالت البنك المركزي الروسي.



وأمس أعلن البنك المركزي ووزارة المالية في روسيا عن حزمة إجراءات تاريخية لتحقيق الاستقرار المالي في البلاد، ومن هذه الإجراءات رفع سعر الفائدة الرئيسي إلى مستوى 20%، كذلك إلزام المصدرين في روسيا بييع 80% من عائدات النقد الأجنبي.



روسيا اليوم