المركزي الروسي يقرر عدم استئناف التداول في بورصة موسكو

الوكيل الاخباري-قرر البنك المركزي الروسي عدم استئناف التداول في بورصة موسكو اليوم الأربعاء في قطاع سوق الأوراق المالية مع استثناءات قليلة.

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وقالت الخدمة الصحفية للبنك إن القرار بشأن التداول غدا 3 مارس سيتم اتخاذه قبل الساعة التاسعة صباحا بتوقيت موسكو من نفس اليوم.



وكان المركزي الروسي قرر مساء الأحد تعليق التداولات في سوق الأسهم ببورصة موسكو الأسبوع الجاري (حتى 5 مارس 2022)، وذلك في ظل الضغوطات الخارجية التي تتعرض لها السوق الروسية.



كما فرض حظرا مؤقتا على الوسطاء اعتبارا من 28 فبراير 2022 لتنفيذ معاملات بيع الأوراق المالية نيابة عن الأجانب غير المقيمين في روسيا.

روسيا اليوم