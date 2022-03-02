الأربعاء 02-03-2022
الوكيل الاخباري

عدسة الوكيل ترصد فرحة الأردنيين العائدين من أوكرانيا إلى الأردن - صور

مسؤول أوروبي: حرمان 7 بنوك روسية من التعامل بنظام "سويفت" المصرفي ​

طائرة اجلاء الأردنيين من أوكرانيا عبر رومانيا تصل عمان

مصدر: رئيس الوزراء يعاود العمل وجاهيا الاسبوع القادم

منتدى الاستراتيجيات: الدين العام في الأردن مرتفع

الملك يزور معان ويوجه وزارة السياحة

الأمم المتحدة : 836 ألف لاجئ أوكراني

المالية: صرف راتب آذار الحالي في الموعد المعتاد دون تقديم بسبب رمضان

طرح عطاء جديد لشراء 120 الف طن من الشعير

السفير الأردني في رومانيا: اقلاع طائرة إجلاء الأردنيين الثانية عصر اليوم

الأربعاء، 02-03-2022 10:18 ص

المركزي الروسي يقرر عدم استئناف التداول في بورصة موسكو

621f0a6e4c59b76568625a56


الوكيل الاخباري-قرر البنك المركزي الروسي عدم استئناف التداول في بورصة موسكو اليوم الأربعاء في قطاع سوق الأوراق المالية مع استثناءات قليلة.

اضافة اعلان

 

وقالت الخدمة الصحفية للبنك إن القرار بشأن التداول غدا 3 مارس سيتم اتخاذه قبل الساعة التاسعة صباحا بتوقيت موسكو من نفس اليوم.

وكان المركزي الروسي قرر مساء الأحد تعليق التداولات في سوق الأسهم ببورصة موسكو الأسبوع الجاري (حتى 5 مارس 2022)، وذلك في ظل الضغوطات الخارجية التي تتعرض لها السوق الروسية.

كما فرض حظرا مؤقتا على الوسطاء اعتبارا من 28 فبراير 2022 لتنفيذ معاملات بيع الأوراق المالية نيابة عن الأجانب غير المقيمين في روسيا.

 

روسيا اليوم


إقرأ ايضا
de83dbe4-6ed7-4732-a872-140e629d963f_16x9_1200x676

مسؤول أوروبي: حرمان 7 بنوك روسية من التعامل بنظام "سويفت" المصرفي ​

621f559f4236046f3369f417

الشركة المشغلة لخط أنابيب السيل الشمالي 2 لا تؤكد بدء إجراءات إفلاسها

D2qbQtKXcAUxATz

منتدى الاستراتيجيات: الدين العام في الأردن مرتفع

c280fa51-5f89-4ba5-b087-4c10e7e6a237_16x9_1200x676 (1)

ألمانيا: لدينا 3 حزم جديدة من العقوبات ضد روسيا

33333333

أسواق الخليج تصعد مع تجاوز النفط 110 دولارات للبرميل

الصادرات-الأردنية

22.4 % نمو صادرات إربد الصناعية الشهر الماضي

أخبار متعلقة
621cc1dd4236045ea3594d45

الولايات المتحدة تستثني بعض تعاملات الطاقة من العقوبات المفروضة على روسيا

621c5fed4c59b723713fbf06

سعر برميل غرب تكساس الوسيط يرتفع بأكثر من 6% وبرنت أكثر من 5%

Screenshot_30

خسائر بالمليارات.. عملاق النفط البريطاني ينسحب من روسيا

621747e14c59b763a00ca6f9

خبراء يحذرون من اتخاذ قرارات مستعجلة.. بورصات عالمية تتلون بالأحمر والذهب يصعد

بورصة

كإجراء احترازي.. بورصة موسكو توقف التداولات

1-1443126

كندا تعلن فرض عقوبات اقتصادية على روسيا