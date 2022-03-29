المركزي السعودي يصرح لـ3 شركات تقنية مالية جديدة

الوكيل الإخباري - أعلن البنك المركزي السعودي التصريح لثلاث شركات متخصصة في مجال التقنية المالية، هي: بواء لتقنية المعلومات، ورابط المالية، وملاءة لتقنية المعلومات،إذْ تمثل دفعة جديدة للعمل تحت مظلة البيئة التجريبية التشريعية (Regulatory Sandbox) لتنضم بذلك إلى قائمة الشركات المُصرَّح لها في الدفعات السابقة، ليصبح إجمالي شركات التقنية المالية التي تم التصريح لها من قبل البنك المركزي 35 شركة.



وأشارت وكالة الأنباء السعودية "واس" إلى أن ذلك جاء خلال المؤتمر العالمي لريادة الأعمال.



وبيّن البنك المركزي أن الشركات المصرح لها في هذه الدفعة ستتمكن من تقديم الخدمات المصرفية المفتوحة، التي تتيح لعملائها الوصول إلى المعلومات المصرفية الخاصة بهم، ومشاركتها بشكل آمن مع مزودي خدمات المصرفية المفتوحة من خلال موافقة صريحة وواضحة؛ مما سيمكن العملاء من الاستفادة من منتجات وخدمات مالية جديدة ومبتكرة، بدءا بدمج جميع الحسابات المصرفية في لوحة تحكم واحدة، وانتهاء بإيجاد أنماط أكثر سلاسة في الأنشطة المصرفية اليومية.

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