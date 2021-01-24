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الأحد، 24-01-2021 02:18 م

المركزي السوري يطرح فئة 5 آلاف ليرة بدءا من اليوم

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الوكيل الاخباري - أعلن مصرف سوريا المركزي طرح فئة نقدية جديدة من فئة 5 آلاف ليرة سورية بدءا من اليوم الأحد.

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وقال المركزي السوري في بيان إن "الوقت قد أصبح ملائما وفق المتغيرات الاقتصادية الحالية لطرح الفئة النقدية الجديدة".


وأوضح المصرف أنه قام بطباعة تلك الفئة منذ عامين "بناء على دراسات قام بها خلال السنوات السابقة ووضعه للخطة الكفيلة لتأمين احتياجات التداول النقدي من كافة الفئات" وقد تبينت له "الحاجة لفئة نقدية أكبر من الفئات الحالية المتداولة ذات قيمة تتناسب مع احتياجات التداول النقدي".


وبيّن المصرف أن طباعة تلك الفئة جاءت بهدف "تلبية توقعات احتياجات التداول الفعلية من الأوراق النقدية، وبما يضمن تسهيل في المعاملات النقدية وتخفيض تكاليفها ومساهمتها بمواجهة آثار التضخم التي حدثت خلال السنوات الماضية إضافة إلى التخفيض من كثافة التعامل بالأوراق النقدية بسبب ارتفاع الأسعار خلال سنوات الحرب والحصار الجائر".


وأشار إلى أن من الدوافع أيضا "التخلص التدريجي من الأوراق النقدية التالفة لا سيما وأن الاهتراء قد تزايد خلال الآونة الأخيرة".


وأضاف المصرف أنه "يعمل على التوازي لإيجاد حلول للنقود من مختلف الفئات من خلال العمل على تحضير البنى اللازمة لعمليات الدفع الإلكتروني بالتنسيق مع الجهات المعنية".

 

وقال المركزي السوري إن الأوراق النقدية من فئة (5000) ليرة، تتمتع كما سابقاتها، بمزايا أمنية عالية يصعب تزويرها أو تزييفها ويسهل تمييزها ومن هذه المزايا (حسب المصرف):


ـ طباعة نافرة تضفي على الورقة خشونة متميزة منها (رقم الفئة – النقوش – التواقيع – علامة للمكفوفين على طرف كل عرض من الورقة النقدية.


ـ علامة بشكل نجمة في أسفل يسار الورقة تظهر بلون موحد عند النظر إلى الورقة بشكل مباشر. يظهر رقم الفئة 5000 بألوان متعددة عندما تلوى الورقة.


ـ علامة على شكل نجمة تكتمل معالمها الموجودة على وجهي الورقة عند النظر إلى الورقة عبر الضوء.


ـ رقم /5000/ مطبوع بحبر مرئي متغير اللون ذو تأثير حركي يتموج شاقولياً بلون ذهبي ذو خلفية ذات لون أخضر فاتح. ويظهر التموج في منتصف رقم الفئة في حال النظر إليها مباشرةً وعند إمالة الورقة النقدية يتحرك هذا التموج صعوداً ونزولاً من منتصف رقم الفئة.


ـ على الوجه الخلفي للورقة تخريم مجهري للرقم /5000/ يظهر بشكل عامودي في وسط الجهة اليسرى من الورقة عند النظر إليها بمواجهة الضوء.


ـ الصورة المائية (العقاب): شعار الجمهورية العربية السورية ورقم الفئة يظهران عند النظر إلى الورقة في مواجهة الضوء.


ـ شريط عمودي فضي لامع ذو تأثيرات حركية ويحتوي على كتابة لأحرف (CBS) مكررة تتحرك عند إمالة الورقة وعند النظر إلى الشريط بمواجهة الضوء يظهر رقم 5000.


وختم المصرف بأن تلك الفئة تحوي مزايا أخرى خاصة بالمصرف المركزي.

وكان المصرف المركزي السوري طبع منذ عدة سنوات أوراقا نقدية جديدة ووضعها في التداول من فئات ( 50 - 100 - 200 - 500 - 1000 – 2000) ليرة سورية، وكانت آخر فئة يطبعها هي 2000 ليرة في عام 2015، ووضعها في التداول في النصف الثاني من عام 2017.


يذكر أن السعر الرسمي للدولار محدد في البلاد منذ أشهر عند 1256 ليرة سورية، بينما سعره في السوق الموازي يكاد يلامس 3 آلاف ليرة.

 

روسيا اليوم

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