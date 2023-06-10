المركزي السويسري يلمح إلى رفع الفائدة لاحتوائه

الوكيل الإخباري - قال رئيس المصرف الوطني السويسري توماس جوردان في مقابلة نشرت يوم السبت إن البنك المركزي قد يرفع أسعار الفائدة لاحتواء التضخم الذي لا يزال أعلى من المستهدف.

اضافة اعلان



ونقلت صحيفة كورييري ديل تيتشينو عنه دفاعه عن التزام البنك المركزي بتحقيق استقرار في الأسعار، وأشار إلى أن مثل هذا الاستقرار سيتحقق عندما يكون التضخم دون الاثنين في المئة ولكن في الوقت نفسه بالمنطقة الإيجابية.



وأظهرت بيانات حكومية يوم الاثنين أن التضخم انخفض في سويسرا في مايو أيار على أساس سنوي إلى 2.2% ، لكنه يظل بذلك أعلى من النطاق الذي يستهدفه البنك بين صفر واثنين % منذ فبراير شباط 2022.