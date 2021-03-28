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الأحد، 28-03-2021 12:32 م

بالتنسيق مع وزارة المالية المصرية

المركزي المصري يطرح أذون خزانة بقيمة 19 مليار جنيه

بنك
البنك المركزي المصري


الوكيل الإخباري - يطرح البنك المركزي المصري، اليوم الأحد، أذون خزانة بقيمة 19 مليار جنيه، بالتنسيق مع وزارة المالية المصرية لتمويل عجز الموازنة.

وذكر "المركزي" عبر موقعه الإلكتروني، أن قيمة الطرح الأول تبلغ 11,5 مليار جنيه لأجل 91 يوما، بينما تبلغ قيمة الطرح الثاني 7,5 مليار جنيه لأجل 273 يوما.
وتستدين الحكومة المصرية من خلال سندات وأذون الخزانة على آجال زمنية مختلفة، وتعتبر البنوك الحكومية أكبر المشترين له.

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وأعلنت وزارة المالية المصرية، في وقت سابق، احتمالية تقليص الكميات المقبولة من عطاءات الأذون والسندات على الخزانة العامة، المصدرة بالعملة المحلية حتى نهاية العام المالي الحالي.


وكانت مصر قد تسلمت مبلغ 2,7 مليار دولار من صندوق النقد الدولي، يمثل قيمة التمويل الائتماني السريع الممنوح للحكومة المصرية.

 

المصدر : روسيا اليوم 

 

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