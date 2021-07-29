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الخميس، 29-07-2021 10:26 م

المركزي المصري يعتمد القواعد الخاصة بالتشغيل البيني لخدمات الإيداع والسحب النقدي

المركزي مصر


الوكيل الإخباري- اعتمد مجلس إدارة البنك المركزي المصري، القواعد الخاصة بالتشغيل البيني لخدمات الإيداع والسحب النقدي من خلال مقدمي الخدمات.

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وأعلن نائب محافظ البنك المركزي المصري، رامي أبو النجا، أن "القواعد التي تم اعتمادها تأتي في إطار حرص البنك على تحقيق أقصي استفادة من البنية التحتية لنظم وخدمات الدفع الخاصة بمقدمي خدمات الدفع للتيسير علي المواطنين وتشجيعهم على الاستمرار في الإقبال على وسائل وقنوات الدفع الإلكترونية، بما يدعم توجه الدولة والبنك للتحول لمجتمع أقل اعتمادا على أوراق النقد".


وقالت وكيل أول محافظ البنك المركزي المصري للعمليات المصرفية ونظم الدفع، أماني شمس، إن "القواعد التي اعتمدها البنك ستمكن المواطنين المصريين من الإيداع أو السحب النقدي بكافة بطاقات الدفع أو محافظ الهاتف المحمول من جميع منافذ مقدمي الخدمات دون التقيد بمنافذ محددة لمقدم الخدمة والبنك المتعاقد معه".


وأكد وكيل محافظ مساعد البنك المركزي للعمليات المصرفية ونظم الدفع، إيهاب نصر، أنه من "المتوقع أن تساهم القواعد الجديدة التي اعتمدها مجلس إدارة البنك في توفير خدمات الإيداع والسحب النقدي لنحو 70 مليون أداة دفع إلكترونية من خلال ما يقرب من 500 ألف نقطة بيع الكترونية والذي بدوره سيؤدي لسهولة الاستخدام وتوفير الوقت والجهد للمواطنين".

 

المصدر: روسيا اليوم

 




 

 


 

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