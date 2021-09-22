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المركزي المصري يكشف عن حجم الذهب في حوزته

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الأربعاء، 22-09-2021 10:54 ص

المركزي المصري يكشف عن حجم الذهب في حوزته

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الوكيل الاخباري- أفاد البنك المركزي المصري، بأن رصيد الذهب في الاحتياطيات الأجنبية لمصر في نهاية شهر أغسطس 2021 سجل ما قيمته 4.239 مليار دولار، أي ما يعادل نحو 66.7 مليار جنيه مصري.اضافة اعلان


وأعلن المركزي المصري مؤخرا، أن صافي الاحتياطيات الأجنبية ارتفع إلى 40.672 مليار دولار، في نهاية شهر أغسطس 2021، مقارنة بـ40.609 مليار دولار، في نهاية شهر يوليو 2021، بارتفاع قدره نحو 63 مليون دولار.

وتستورد مصر سلعا ومنتجات من الخارج بقيمة 5 مليارات دولار شهريا، وبإجمالي سنوي يقدر بأكثر من 55 مليار دولار، وبالتالي فإن المتوسط الحالي للاحتياطي من النقد الأجنبي يغطي نحو 8 أشهر من الواردات السلعية لمصر.  

وتتكون العملات الأجنبية بالاحتياطي الأجنبي لمصر من سلة من العملات الرئيسية، هي الدولار الأمريكي، والعملة الأوروبية الموحدة اليورو، والجنيه الإسترليني، والين الياباني، واليوان الصيني.

 




 

 


 

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