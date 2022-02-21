المركزي: انخفاض المنح الخارجية للاردن 18% العام الماضي

الوكيل الإخباري - أظهرت بيانات البنك المركزي، انخفاض المنح الخارجية التي تحصلت عليها المملكة، حتى تشرين ثاني من عام 2021، بمقدار 128,3 مليون دينار.



وبينت الأرقام، أن المنح الخارجية سجلت انخفاضاً بنسبة 18%، لتصل إلى 583,9 مليون دينار، مقارنة مع 712 مليون دينار حصل عليها الأردن كمنح خارجية في ذات الفترة من العام 2020.



وقال وزير التخطيط والتعاون الدولي ناصر الشريدة، بوقت سابق، إنّ حجم المنح والمساعدات الخارجية الملتزم بها للأردن من الدول والجهات المانحة خلال العام الماضي بلغت 2.5 مليار دولار.

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