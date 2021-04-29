المركزي : لا قرار بتأجيل أقساط الشهر القادم حتى الآن

الوكيل الإخباري - أكد المدير التنفيذي لدائرة حماية المستهلك في البنك المركزي، الدكتور وليد القصراوي، أنه لا قرار لغاية اللحظة حول تأجيل أقساط القروض لشهر أيار القادم(5).

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ولفت القصراوي ، الخميس ، في تصريحات صحفية ، بأن هذا القرار يأتي كمبادرة من "جمعية البنوك"، نتيجة للظروف المادية التي تعصف بالمواطنين ، حيث جائحة كورونا ، تزامنا مع شهر رمضان المبارك.

وطالب مواطنون ، بتأجيل أقساط البنوك ، للشهور القادمة نتيجة لضيق أحوالهم المادية، التي باتت تثقل كاهلهم .

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