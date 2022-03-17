الخميس 17-03-2022
الوكيل الاخباري

رفع سقف السلف الممنوحة لمستوردي قطاع الجملة - تفاصيل

اجتماع حكومي في رئاسة الوزراء بشأن أسعار السلع

وفاة مرشح لرئاسة بلدية أم الرصاص في يوم افتتاح مقره الانتخابي

الهواري يفتتح فعاليات المؤتمر الدولي الاردني 21 لجمعية الأورام

الشبول: الحكومة تبحث تعديل أوامر دفاع وإلغاء أخرى

قطر تخفف الإجراءات الاحترازية في المدارس اعتبارا من الأحد

التربية تنفي ان تكون الصورة المتداولة من المناهج الاردنية

ماذا يعني أن يرفع البنك المركزي أسعار الفائدة في الأردن ؟

مديرية الأمن العام تعرض خطتها الأمنية لحماية سير الانتخابات

الدفاع الروسية تكشف عن برنامج أمريكي لدراسة انتقال الأمراض عن طريق الخفافيش في أوكرانيا

الخميس، 17-03-2022 03:32 م

المركزي يرفع أسعار الفائدة ربع نقطة اعتبارا من الأحد المقبل

البنك المركزي (3)


الوكيل الإخباري - كما انفرد موقع "الوكيل الإخباري" قرر البنك المركزي رفع أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة، على كافة أدوات السياسة النقدية، اعتبارا من الأحد المقبل. 

وكان "موقع الوكيل الاخباري" انفرد بخبر سابق توقعات رفع أسعار الفائدة في الأردن، بعد ان رفعها البنك الفدرالي الامريكي امس الاربعاء.

اضافة اعلان

 

وقال البنك في بيان صحفي إن القرار يأتي في إطار متابعة البنك المركزي المتواصلة لأسعار الفائدة والتطورات الاقتصادية المحليًّة والإقليمية والدولية، وكذلك لاحتواء الضغوط التضخمية المتوقعة في ضوء تصاعد معدلات التضخم عالميًّا، وبلوغها مستويات مرتفعة بفعل التعافي التدريجي للطلب العالمي في أعقاب جائحة كورونا، وما رافق ذلك من اختلال في سلاسل التوريد. كما أن زيادة حالة عدم اليقين الناجمة عن التوترات الجيوسياسية العالمية أضفت مزيداً من الضغوط على الأسعار العالمية وسلاسل التوريد.

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة




إقرأ ايضا
623324bc4c59b7102470cc14

بورصة بيلاروس تطلق التداولات بالعملة الصينية

bab0da2b-2ca8-4752-86b8-d7611f5db770

ماذا يعني أن يرفع البنك المركزي أسعار الفائدة في الأردن ؟

1647522821962

ارتفاع أسعار النفط عالميا وخام برنت يتجاوز 102 دولار للبرميل

يييييييييييييييييييييييييي

الاحتياطات الاجنبية تكفي مستوردات المملكة لـ أكثر من 9 أشهر

_152751__6732Untitled-1

المركزي يستمر بدعم قطاعات اقتصادية بقيمة 1.3 مليار دينار

4e89dc6f-91e5-4d2d-800a-b00643d73f4f_16x9_600x338

الصين: سنقوم بحماية شركاتنا من العقوبات المفروضة على روسيا

أخبار متعلقة
البنك المركزي (1)

توقعات برفع اسعار الفائدة في الأردن ربع نقطة

P2gJOIceO8lNXruwuwSWsyHQslY9pZVG58RUan6L

ارتفاع واضح في قيم ودائع غير المقيمين لدى البنوك العام الماضي

320229164837155987495

القطاع التجاري يطالب بتأجيل أقساط البنوك خلال رمضان

البنك المركزي (3)

موجودات الذهب والعملات الأجنبية ترتفع لأكثر من 14.5 مليون دينار في الأردن

f64ff948-4670-41ee-a595-5d5122ea9df4

المركزي: انخفاض المنح الخارجية للاردن 18% العام الماضي

274118211_3117622205182075_4009779299450205883_n

الحكومة تستعرض الفرص الاستثمارية أمام وفد من ولاية نبراسكا الأمريكية