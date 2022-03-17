المركزي يرفع أسعار الفائدة ربع نقطة اعتبارا من الأحد المقبل

الوكيل الإخباري - كما انفرد موقع "الوكيل الإخباري" قرر البنك المركزي رفع أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة، على كافة أدوات السياسة النقدية، اعتبارا من الأحد المقبل.



وكان "موقع الوكيل الاخباري" انفرد بخبر سابق توقعات رفع أسعار الفائدة في الأردن، بعد ان رفعها البنك الفدرالي الامريكي امس الاربعاء.

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وقال البنك في بيان صحفي إن القرار يأتي في إطار متابعة البنك المركزي المتواصلة لأسعار الفائدة والتطورات الاقتصادية المحليًّة والإقليمية والدولية، وكذلك لاحتواء الضغوط التضخمية المتوقعة في ضوء تصاعد معدلات التضخم عالميًّا، وبلوغها مستويات مرتفعة بفعل التعافي التدريجي للطلب العالمي في أعقاب جائحة كورونا، وما رافق ذلك من اختلال في سلاسل التوريد. كما أن زيادة حالة عدم اليقين الناجمة عن التوترات الجيوسياسية العالمية أضفت مزيداً من الضغوط على الأسعار العالمية وسلاسل التوريد.



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