المركزي يستمر بدعم قطاعات اقتصادية بقيمة 1.3 مليار دينار

الوكيل الإخباري - قررت لجنة عمليات السوق المفتوحة في البنك المركزي تمديد العمل ببرنامج إعادة تمويل القطاعات الاقتصادية الحيوية، والبالغ عددها 10 قطاعات، بقيمة 1.3 مليار دينار.

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واةح البنك في بيان صحفي، ان هذه القطاعات تشمل: الصناعة، والسياحة، والطاقة المتجددة، والزراعة، وتكنولوجيا المعلومات، والاستشارات الهندسية، والصحة، والنقل (شركات النقل)، والتعليم (التدريب المهني والفني والتقني)، والقطاع التصديري.



كما قررت اللجنة الإبقاء على أسعار فائدة هذا البرنامج دون تغيير عند %1.0 للمشاريع داخل محافظة العاصمة، و%0.5 للمشاريع في باقي المحافظات، وذلك لتوفير التمويل للنشاطات الإنتاجية بشروط ميسرة.



ويأتي ذلك في إطار حرص البنك المركزي على المواءمة ما بين الحفاظ على الاستقرار النقدي، والمساهمة في تحفيز النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل.



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