الخميس 07-07-2022
الوكيل الاخباري
Clicky

الأمن: القبض على مطلوب خطر في قضايا المخدرات بالكرك

ارتفاع ملحوظ على أسعار الذهب محليا بعد انخفاض حاد أمس

الحجاج يتوافدون على مشعر منى اليوم

وفاة و15 إصابة بحوادث السير في 24 ساعة

السير: ازدحام مروري في بعض شوارع عمان - أسماء

صندوق النقد لا يستبعد حدوث ركود اقتصادي عالمي العام المقبل

وفيات الخميس 7-7-2022

اجراء عملية نوعية لتضيق شريان الابهري المعقد لمريض خمسيني

المركزي يشيد بدعم البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية

%17 ارتفاع حجم تداول سوق العقار خلال النصف الأول من 2022

الخميس، 07-07-2022 09:08 ص

المركزي يشيد بدعم البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية

البنك المركزي (3)


الوكيل الإخباري - عقد البنك المركزي والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية ورشة عمل حول مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وذلك في إطار مساعيهما لتعزيز شفافية القطاع المصرفي الأردني وتطبيق أفضل الممارسات الدولية.

اضافة اعلان


وتعد صياغة وتعزيز ضوابط رقابية قوية على غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، وإدارة مخاطر التعرض للعقوبات، من العناصر الأساسية لضمان عمل المؤسسات المالية والقطاع المصرفي طبقاً لأفضل الممارسات الدولية.


وعلى مدار يومين، حضر حوالي 130 مشاركاً من 60 مؤسسة مالية محلية، بما فيها البنوك والمصارف ومؤسسات التمويل الأصغر وشركات التأمين وشركات خدمات الدفع، وعدد من المعنيين في الدوائر الرقابية لدى البنك المركزي جلسات تدريبية متعددة حول أطر الرقابة الداخلية المطبّقة لتحديد المخاطر وتصنيفها وتقييمها والتخفيف منها.


واستعرض المشاركون والخبراء الدوليون التحديات التي تواجه وضع وتعزيز ضوابط مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المستندة إلى المخاطر، والتي غطت موضوعات مثل مراقبة وتحليل المعاملات المشبوهة، وإنشاء منهجية لإدارة إجراءات الامتثال والعقوبات، وتحديد الأنظمة اللازمة لتحديد هذه المخاطر.


وأشاد محافظ البنك المركزي الدكتور عادل الشركس، بدعم البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية وتعاونه المتواصل.


وأوضح أن الورشة هدفت إلى التركيز على أهم الالتزامات التي ينص عليها قانون مكافحة غسل الأموال، بالإضافة إلى مناقشة معايير ومتطلبات مجموعة العمل المالي (FATF) لتحديد وتقييم مخاطر الانتهاكات المحتملة، أو عدم تنفيذ العقوبات المالية المستهدفة أو التهرب منها، مؤكدا على أن ورشة العمل هذه ستساعد في خلق وعي دائم لدى المؤسسات المالية في هذا المجال.


وفي هذا الصدد، أكد المدير الإقليمي منطقة شرق المتوسط في البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية فيليب تير ورت، على دعم البنك الأوروبي للبنك المركزي الأردني في عمله لزيادة مرونة وتنافسية القطاع المصرفي الأردني واتباع أفضل الممارسات الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مشيدا بالقطاع المصرفي الأردني وقوته وشفافيته والتنظيم الجيد الذي يتميز به والذي يعد أمراً حيوياً للنمو الاقتصادي في الأردن بعد كوفيد-19″.


إقرأ ايضا
435377

ارتفاع ملحوظ على أسعار الذهب محليا بعد انخفاض حاد أمس

بب

صندوق النقد لا يستبعد حدوث ركود اقتصادي عالمي العام المقبل

house-scaled

%17 ارتفاع حجم تداول سوق العقار خلال النصف الأول من 2022

ذهب2

عالمياً .. الذهب يهبط لأدنى مستوى في 7 أشهر

دولارات 2

دولة عربية سادس أغنى بلد في العالم

72022610657368054241

انخفاض جديد على اسعار الذهب في الاردن اليوم

أخبار متعلقة
3 - Copy

تعرف على أسعار الذهب في الأردن اليوم الخميس

640

شركات أردنية تشارك بمعرض الفانسي فوود في نيويورك

البنك المركزي (5)

سندات وأذونات الخزينة بالدينار ترتفع 42%

الأردن-الكويت-1851x1157

الأردن والكويت يوقعان اتفاقية تمويل للتعليم بقيمة 38.3 مليون دولار

62a07e46739a5

الأمم المتحدة: ندعم رؤية التحديث الاقتصادي في الأردن

M63A4561

الخرابشة تعليقا على رفعات البنزين: ارتفاع المحروقات واقع لا بُدَّ من التعامل معه