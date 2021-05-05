الأربعاء 05-05-2021
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الأربعاء، 05-05-2021 05:23 م

المركزي يصدر تقريره الخامس حول نظام المدفوعات الوطني

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الوكيل الاخباري - ارتفع استخدام نظام الدفع الإلكتروني بواسطة الهاتف النقال في عدد العمليات المنفذة بنسبة 213 بالمئة، وبقيمة عمليات الدفع 571 بالمئة، مقارنة مع السنة الماضية والبالغة 668ر059ر12 حركة بقيمة اجمالية تقدر بــ 62ر082ر1 مليون دينار.
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جاء ذلك في العدد الخامس من التقرير السنوي لنظام المدفوعات الوطني لعام 2020 الصادر عن البنك المركزي الأردني اليوم الأربعاء، الذي يرصد ويحلل ويبرز أهم التطورات الحاصلة في أنظمة وأدوات وقنوات الدفع والتحويل الإلكتروني للأموال.

وقال محافظ البنك المركزي الدكتور زياد فريز، إن اصدار التقرير جاء لتوفير المعلومات والاحصائيات الموثوقة للباحثين ومتخذي القرار والمستثمرين للاستفادة منها في تطوير وتعزيز استخدام أنظمة وقنوات الدفع الإلكتروني بالمملكة.

 




 

 


 

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