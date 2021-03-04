المستثمرون يترقبون اليوم تلميحات الفدرالي

إعداد: سارة الياسري محللة الاسواق المالية بشركة CFI

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الوكيل الاخباري – ارتفع مؤشر الدولار الأمريكي الذي يقيس قيمة الدولار مقابل سلة من العملات الرئيسية وبدعم من ارتفاع عوائد السندات الأمريكية وتداول عند مستويات 91.2 وهو ليس بعيدا عن منطقة الأختبار المهمة 91.6.

فيما ينتظر المستثمرين خطاب رئيس البنك الاحتياطي الأتحادي جيروم باول اليوم الرابع من مارس/آذار وسيركز على الاوضاع الأقتصادية والسياسية و المالية والذي قد يحدد المسار الذي ستسلكه أسواق العملات و السندات العالمية فيما يتم ربطها بانتشار فايروس كورونا.







