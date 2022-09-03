المصانع البريطانية تواجه خطر الإغلاق بسبب أسعار الكهرباء

الوكيل الاخباري - أفادت وكالة "بلومبيرغ" بأن 6 من 10 صناعات في بريطانيا قد تغلق أبوابها بسبب نمو أسعار الطاقة الكهربائية.

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ونقلت الوكالة عن نتائج البحث الذي أجرته رابطة المصنعين البريطانيين "Make UK" أن فواتير الكهرباء المرتفعة بسرعة يمكن أن تؤدي إلى إغلاق 6 من أصل 10 صناعات في البلاد.

وأشار البحث إلى أن نحو نصف المصانع البريطانية شهدت زيادة في فواتير الكهرباء بمقدار أكثر من 100% خلال العام الماضي.



وأعلن منظم الطاقة البريطاني "Ofgem"، سابقا، عن رفع الحد الأقصى لفواتير الكهرباء للمستهلكين بمقدار 80% ابتداء من 1 أكتوبر القادم، بسبب نمو أسعار الطاقة العالمية. ( روسيا اليوم )

