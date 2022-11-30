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الأربعاء، 30-11-2022 11:58 ص

المعاني: قضايا تجار المواد الطبية والعلمية والمخبرية بقمة الاولويات

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الوكيل الإخباري - اكد مرشح كتلة (التاجر) التي تخوض انتخابات مجلس ادارة غرفة تجارة عمان الدكتور جهاد المعاني التزام الكتلة بمعالجة المعيقات والتحديات التي تواجه تجار المستلزمات الطبية والعلمية والمخبرية ومستحضرات التجميل بالعاصمة ضمن خطط برامج عمل واضحة.اضافة اعلان

وقال المعاني إن كتلة (التاجر) ستعمل ضمن خططها وبرامجها على تعديل نظام المشتريات الحكومية بما يحقق علاقة متوازنة ما بين التاجر والصناع  في عطاءات التوريد للمؤسسات الحكومية.
وبين المعاني أن تركيز عمل كتلة (التاجر) سينصب على توثيق العلاقة مع مؤسسة الغذاء والدواء من خلال بناء علاقة تكاملية تضمن المشاركة الفاعلة في اتخاذ القرارات التي تهم القطاع وتذليل العقبات امام تجار القطاع.
وأشار المعاني الى سعي كتلة (التاجر)من خلال الشراكة الحقيقية مع الحكومة لتخفيض ضريبة المبيعات على المستلزمات الطبية بالإضافة الى تسوية  الديون المستحقة على الحكومة لصالح التجار والموردين العاملين بالقطاع في ظل حاجتهم للسيولة للوفاء بالالتزامات المترتبة عليهم تجاه الغير.
واكد اهمية التشاركية مع الهيئة العامة من خلال تشكيل لجان قطاعية تساند الغرفة في تقديم المقترحات والحلول للمشاكل التي تواجه القطاع مؤكدا ان غرفة تجارة عمان ستبقي بيت التجار الأمن.  
وقال المعاني إن الترشح لانتخابات مجلس غرفة تجارة عمان ضمن فريق عمل قوي ومتجانس جاء بهدف البناء على الانجازات التي حققتها في مسيرة عملها للفترة الماضية في خدمة القطاع التجاري بالعاصمة والدفاع عن مصالحه.
وتضم كتلة التاجر، التي يرأسها خليل محمد الحاج توفيق، كلا من: محمد أسامة طهبوب، وفلاح فتحي الصغير، وعلاء قاسم ديرانية، ونبيل محمد الخطيب، والدكتور جهاد سالم المعاني وأمجد محمد السويلميين (ابو سويلم)، وبهجت محمد حمدان، وخطاب محمد البنا.

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