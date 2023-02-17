الجمعة 17-02-2023
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الجمعة، 17-02-2023 09:34 م

المعدن الأصفر يتجه لثالث أسبوع من التراجع

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الوكيل الاخباري - يتجه الذهب عالمياً، الجمعة، لتسجيل تراجع للأسبوع الثالث على التوالي متأثرا بارتفاع الدولار وعائدات السندات بعد تصريحات جديدة تميل لتشديد السياسة النقدية من مسؤولين بمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي.

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وقال مسؤولون من مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي هذا الأسبوع إنه كان ينبغي على المجلس أن يرفع معدلات الفائدة بقدر أكبر مما فعل في وقت سابق من الشهر الجاري.


وانخفض المعدن الأصفر بنسبة 1.4 % حتى الآن هذا الأسبوع.


وانخفضت العقود الأميركية الآجلة للذهب بنسبة 0.8 % إلى 1838.40 دولار. ( سكاي نيوز )



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