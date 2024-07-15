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الإثنين، 15-07-2024 09:34 ص

المعدن الأصفر يتراجع وسط ترقب لمسار الفائدة بأميركا

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الوكيل الإخباري- تراجعت أسعار الذهب، الاثنين، في ظل ارتفاع الدولار وترقب المستثمرين لتعليقات من مسؤولي مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي وصدور بيانات اقتصادية لاستبيان المزيد من الدلائل حول مسار أسعار الفائدة في الولايات المتحدة.

وتراجع الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.1 بالمئة إلى 2409.54 دولار للأونصة بحلول الساعة 02:50 بتوقيت غرينتش.

كما انخفضت العقود الأميركية الآجلة للذهب بنسبة 0.2 بالمئة إلى 2414.70 دولار.

وارتفع الدولار بفضل طلبات تتعلق بالسلامة في أعقاب محاولة اغتيال الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، والتي زادت من احتمالات فوزه في الانتخابات المقررة في نوفمبر.

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سكاي نيوز عربية

 




 

 


 

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