الإثنين 02-05-2022
الوكيل الاخباري
Clicky

الامن العام : وفاة طفلة برصاصة من سلاح جدها السبعيني

الأسد ومحمد بن زايد يتبادلان التهاني بحلول عيد الفطر

الملك يتبادل التهاني مع عاهل البحرين

مصدري الخضار تكشف سبب ارتفاع سعر الليمون

لا إصابات كورونا في مستشفيات الجنوب

الدنمارك تستدعي السفير الروسي بعد انتهاك مجالها الجوي

الاتحاد الأوروبي يضع اللمسات الأخيرة على قرار فرض حظر تدريجي على النفط الروسي

الملكة: تقبل الله منا جميعاً وكل عام وأنتم ومن تحبون بألف خير

3 محافظات خالية من كورونا

رمضانيات إربد تنثر اجواء الفرح

السبت، 30-04-2022 11:42 ص

المغرب.. ارتفاع أسعار المحروقات بعد رفع الدعم وتوقف المصفاة الوحيدة في البلاد‎‎

55-51


الوكيل الاخباري- تشهد سوق المحروقات في المغرب ارتفاعًا بالغًا في الأسعار ينعكس على مستوى معيشة المواطن العادي في تطور يرجعه محللون لتوقف مصفاة سامير، مصفاة التكرير الوحيدة في البلاد، ووقف الدعم وليس لارتفاع أسعار النفط في الأسواق الدولية بسبب الحرب الأوكرانية كما يعزو المسؤولون الأمر.

وكان المغرب يعوّل على مصفاة ”سامير“ في توفير أكثر من 80 % من احتياجاته البترولية، وكان يدعم هذه المنتجات، حتى العام 2015، حين تخلت حكومته في عهد رئيس الوزراء السابق عبد الإله بنكيران، من حزب العدالة والتنمية الإسلامي عن الدعم بسبب التكلفة الكبيرة التي كانت تتكبدها الموازنة العامة.

وقال الحسين اليماني الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز ومنسق (جبهة إنقاذ مصفاة سامير) إن ”المغرب كان يبني حاجياته على تكرير مصفاة سامير التي كانت تمثل في الأصل 80 % من الاستهلاك الوطني زائد 20 أو 15 % كانت تُستورد من الخارج“.

اضافة اعلان

 

ارم

إقرأ ايضا
202241814610

غرفة تجارة عمان تحيي عمال الأردن ودورهم في نهضة الوطن

22-2

أزمة الليرة التركية.. أسعار التجزئة في إسطنبول تقفز 11.36% على أساس شهري

420221416818777550196

السعوديون يشترون 237 طناً من الذهب في 5 سنوات

626e6eb9423604427c029ef9 (1)

الاقتصاد السعودي يشهد نموا هو الأعلى منذ عام 2011

1_16580_02

موسكو تلّوح بمصادرة أصول الدول المعادية.. رداً على واشنطن

62-144230-labor-day-global-occasion-to-win-their-rights_700x400

القطاع الصناعي يبارك لعمال الوطن لدورهم بعجلة الإنتاج

أخبار متعلقة
12022281706623946895

انخفاض أسعار النفط عالميا

النفط٢

تراجع أسعار النفط عالمياً

624ec3224c59b741583a252d

رئيس شركة نفطية أمريكية يتهم بايدن برفع أسعار البنزين

J43C7-highres

ارتفاع بورصتي السعودية وقطر مع زيادة أسعار النفط

624e8dca4c59b73428771168

وسائل إعلام: شركة هندية تشتري مليوني برميل من النفط الروسي

900424-1

الخزانة الأميركية: الحظر الكامل على صادرات النفط الروسي قد يثير زيادة مفرطة في الأسعار