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الأربعاء، 24-03-2021 11:19 ص

المغرب يبني أكبر محطة تحلية مياه في العالم

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الوكيل الاخباري - تخطط الحكومة المغربية، لإنشاء محطة لتحلية مياه البحر بطاقة 300 مليون متر مكعب في الدار البيضاء بحلول عام 2027، وفقًا للخطة الوطنية لتطوير الإمداد المائي في البلاد.

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وستستثمر الحكومة المغربية 9.5 مليار درهم في المشروع وسيتم بناء المحطة بالشراكة بين القطاع العام والخاص، بحسب ما نقله موقع البعثة التجارية الروسية في المملكة المغربية.


وقام المغرب، حتى الآن، ببناء محطة تحلية في الحسيم (بسعة 6 ملايين متر مكعب من المياه سنويًا)، كما يجري الانتهاء من إنشاء محطة في أغادير (144 مليون متر مكعب من المياه سنويًا).


ومن المقرر أيضًا في المستقبل بناء محطة جديدة في الداخلة وزيادة طاقة محطات التحلية الحالية في العيون وطانطان وسيدي إفني

 

. وبحلول عام 2050، يعتزم المغرب بلوغ طاقة إجمالية تبلغ مليار متر مكعب من مياه البحر المحلاة وإعادة استخدام ما يصل إلى 345 مليون متر مكعب من مياه الصرف الصحي سنويا (حاليا يعاد استخدام من 40 إلى 50 مليون متر مكعب).

 

 

 

المصدر : سبوتنك

 



 




 

 


 

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