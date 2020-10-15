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الخميس، 15-10-2020 10:41 ص

المغرب يتوقع نمو الاقتصاد 4.8% خلال العام 2021

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الوكيل الاخباري – أعلن القصر الملكي المغربي أنه من المتوقع نمو اقتصاد البلاد 4.8 بالمئة، وأن يتقلص عجز الميزانية إلى 6.5 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في 2021.

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جاء ذلك في بيان من الناطق الرسمي باسم القصر الملكي عقب اجتماع لمجلس الوزراء، والذي نقل عن وزير الاقتصاد والمالية أن صيانة الوظائف ودمج الاقتصاد غير الرسمي في مقدمة الأهداف، بحسب "رويترز".

وفي يوليو/ تموز الماضي، توقع الديوان الملكي بعد مراجعة لميزانية العام 2020 أن يبلغ العجز 7.5 بالمئة وأن ينكمش الناتج المحلي الاجمالي خمسة بالمئة في أعقاب تفشي فيروس كورونا.


ونما اقتصاد المغرب 0.1 بالمئة فقط في الأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي، ثم انكمش 13.8 بالمئة في الربع الثاني وسط تضرر الطلب المحلي والخارجي من جائحة كوفيد-19.


وأضرت الجائحة بالصادرات وقطاع السياحة والتحويلات من المغاربة المقيمين في الخارج والاستثمارات الأجنبية، وجميعها مصادر رئيسية للعملة الصعبة.

 

 

المصدر : سبوتنك



 




 

 


 

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