المغرب يدرس إمكانية استعمال الطاقة النووية في إنتاج الكهرباء

الوكيل الاخباري- أفادت وسائل إعلام بأن المغرب يعكف على دراسات أجراها بشأن الاستعانة بالطاقة النووية لتوفير احتياجاته من الكهرباء، وذلك بعد أن استثمر في مجالات الطاقة المتجددة.

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وصرّحت ليلى بنعلي، وزير الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، بالمغرب في سياق إجابتها على أسئلة أعضاء مجلس المستشارين، بأن وزارتها "أجرت تقييما لاستخدام الطاقة النووية في إنتاج الكهرباء سنة 2015، وأعدّت تقريرا في الموضوع في السنة الجارية من أجل تفعيل توصيات التقييم".



وأشارت إلى أن التقرير الذي تم إعداده يهتم بـ"ميادين البنية التحتية اللازمة لاستعمال الطاقة النووية، والكفاءات البشرية، والجانب التشريعي".



ولفتت بنعلي في الوقت نفسه إلى أن المغرب "راكم قاعدة مهمة من المعارف والخبرات في إطار الاستعدادات اللازمة من أجل اتخاذ قرار وطني مستنير في ما يخص إنتاج الكهرباء باستعمال الطاقة النووية".

روسيا اليوم