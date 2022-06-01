الأربعاء 01-06-2022
الوكيل الاخباري
Clicky

انخفاض أسعار الذهب عالميا لأدنى مستوى منذ أسبوعين

انتخاب أول امرأة مسلمة لمنصب نائب عمدة في بريطانيا

استقرار في نشاط سوق الصرافة المحلية

7.3 مليون اشتراك بخدمات الهاتف المتنقل في المملكة

النقل البري: دراسة لتعديل أجور النقل العام

خبير يدعو الحكومة لإلغاء كل الضرائب على المركبات الكهربائية

توزيعات أرباح البورصة المصرية تتجاوز 20.7 مليار جنيه في 5 أشهر

ارتفاع أسعار النفط عالميا

استشهاد فلسطينية برصاص الاحتلال في الخليل

إتاحة إمكانية التعرف على فرص العمل الخاصة ببرنامج التشغيل الوطني

الأربعاء، 01-06-2022 10:07 ص

المغرب يدرس إمكانية استعمال الطاقة النووية في إنتاج الكهرباء

157993047318587700


الوكيل الاخباري- أفادت وسائل إعلام بأن المغرب يعكف على دراسات أجراها بشأن الاستعانة بالطاقة النووية لتوفير احتياجاته من الكهرباء، وذلك بعد أن استثمر في مجالات الطاقة المتجددة.

اضافة اعلان

 

وصرّحت ليلى بنعلي، وزير الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، بالمغرب في سياق إجابتها على أسئلة أعضاء مجلس المستشارين، بأن وزارتها "أجرت تقييما لاستخدام الطاقة النووية في إنتاج الكهرباء سنة 2015، وأعدّت تقريرا في الموضوع في السنة الجارية من أجل تفعيل توصيات التقييم".

وأشارت إلى أن التقرير الذي تم إعداده يهتم بـ"ميادين البنية التحتية اللازمة لاستعمال الطاقة النووية، والكفاءات البشرية، والجانب التشريعي".

ولفتت بنعلي في الوقت نفسه إلى أن المغرب "راكم قاعدة مهمة من المعارف والخبرات في إطار الاستعدادات اللازمة من أجل اتخاذ قرار وطني مستنير في ما يخص إنتاج الكهرباء باستعمال الطاقة النووية".

 

روسيا اليوم

إقرأ ايضا
2022_4_12_12_38_18_794

انخفاض أسعار الذهب عالميا لأدنى مستوى منذ أسبوعين

b031f1ca-ارتفاع-العجز-التجاري-للأردن-تعبيرية

الزرقاء: الصادرات التجارية تجاوزت 11 مليون دينار أيار الماضي

1766443012

استقرار في نشاط سوق الصرافة المحلية

Electric-vehicles-hero-752x357

خبير يدعو الحكومة لإلغاء كل الضرائب على المركبات الكهربائية

629724724c59b72f51198026

مصر تصدر تغييرات مفاجئة في سعر الدولار الجمركي

640

توزيعات أرباح البورصة المصرية تتجاوز 20.7 مليار جنيه في 5 أشهر

أخبار متعلقة
main_image5d0b7a7caaec8

مؤتمر اقليمي للطاقة بمشاركة 700 شخصية في البحر الميت

33-8

مشروع الغاز النيجيري يؤجج الصراع بين الجزائر والمغرب