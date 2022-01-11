الثلاثاء 11-01-2022
الوكيل الاخباري

أسعار الذهب الثلاثاء 11/ 1/ 2022

متى يلمس المواطن اثر إعادة هيكلة التعرفة الجمركية ؟

العراق: القبض على عشرات المتسللين من سوريا

التعليم العالي: الامتحانات النهائية في الحرم الجامعي ولا يوجد أي استثناءات

الأمم المتحدة: أفغانستان بحاجة لمساعدات بقيمة 5 مليارات دولار في 2022

اليابان: تمديد حظر دخول الأجانب غير المقيمين حتى نهاية فبراير

وفيات الثلاثاء 11-1-2022

التعرفة الكهربائية الجديدة… المواطنون يسألون والنواب متخوفون - فيديو

ضبط مركبة تسير بسرعة 210/كم في عمان

مرصد الزلازل يسجل هزة أرضية قوية في البحر المتوسط

الثلاثاء، 11-01-2022 10:42 ص

المغرب يدرس جدوى الترخيص بتداول العملات المشفرة

thumbs_b_c_1fde543bbb1bb54758d738bd705c2a12


الوكيل الإخباري-قالت وزيرة الاقتصاد والمالية المغربية، نادية فتاح العلوي، الإثنين، إن بلدها "يدرس جدوى الترخيص بتداول العملات المشفرة".

اضافة اعلان

 

جاء ذلك في رد الوزيرة المغربية على أسئلة حول تداول العملات المشفرة في المغرب، وذلك خلال جلسة عامة لمجلس النواب (الغرفة الأولى بالبرلمان).


وقالت العلوي: "هناك مخاطر تتعلق بتداول العملات المشفرة، بما في ذلك غسيل الأموال وتمويل الإرهاب".


وزادت: "بخصوص الحاجة لإطار قانوني ينظم التعامل مع العملات المشفرة، الوزارة تعمل مع البنك المركزي وشركاء دوليين، لتدارس الجدوى من التقنين".


وكان المغرب أعلن في 20 نوفمبر/تشرين ثان 2017، أن "التعامل بالعملات الافتراضية مخالف للقانون ويُعَرِّضُ مرتكبيها للعقوبات والغرامات".


وقال مكتب الصرف (حكومي) في بيان آنذاك: "التعامل بالنقود الافتراضية يشكل خطرا على المتعاملين بها، لكونها نقودا افتراضية لا تتبناها الجهات الرسمية، ويبقى دائما أصحابها الأصليون مجهولي الهوية".


ويخشى المغرب على اقتصاده وعملته المحلية، نتيجة لخروج النقد الأجنبي عبر تجارة العملات الافتراضية، ما قد يخفض في مرحلة من المراحل معروض النقد الأجنبي.


وتواصل العملات الافتراضية تسجيل تراجعات متتالية منذ قرابة أسبوعين، لأسباب أبرزها ما يجري من أحداث في كازخستان، إحدى أبرز عواصم تعدين العملات الافتراضية.


والإثنين، تراجع سعر بيتكوين بنسبة 5.1 بالمئة، إلى 39.7 ألف دولار، لينزل تحت عتبة الـ40 ألف دولار لأول مرة منذ سبتمبر الماضي.


وما تزال العملات الافتراضية بعيدة عن إجمالي القيمة السوقية الأكبر، المسجل خلال وقت سابق من نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، والبالغ 3 تريليونات دولار، مقابل 2.04 تريليون دولار حاليا.


و"بيتكوين" هي العملة الرقمية الأكبر من حيث القيمة السوقية، إذ تتميز بأنها "لا مركزية"، أي لا يتحكم بها غير مستخدميها، ولا تخضع إلى رقيب مثل "حكومة أو مصرف مركزي" مثل بقية العملات الموجودة في العالم.

 

الأناضول

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
df7b4199-baa4-4357-92e7-6f9cd8029208

أسعار الذهب الثلاثاء 11/ 1/ 2022

0L5A0226

متى يلمس المواطن اثر إعادة هيكلة التعرفة الجمركية ؟

WhatsApp Image 2021-12-25 at 2.41.31 PM

5.213 مليار دينار تحصيلات ضريبة الدخل والمبيعات العام الماضي

ccafe5cc2afc7da15fb1de8ec084e016

ارتفاع الدولار الأميركي لأول مرة في 4 جلسات أمام الين الياباني

euro-1-1024x683

تراجع اليورو بالسوق العالمية

10441605051479378868

ارتفاع أسعار الذهب عالميا

أخبار متعلقة
efdfcb3a76ae40b5b84a53265091883d

تراجع أسعار العملات الافتراضية متأثرة بأحداث كازاخستان

0L5A1124 - Copy

الأردن السادس عربياً بين الدول الأقل بزيادة معدلات التضخم