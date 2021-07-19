المفوضية الأوروبية تتحرك ضمن منظمة التجارة العالمية ضد العقوبات الروسية

الوكيل الإخباري- توجهت المفوضية الأوروبية إلى منظمة التجارة العالمية، بطلب اتخاذ إجراءات ضد ما وصفته بـ "تمييز الشركات الحكومية الروسية ضد المصدرين الأوروبيين".

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وقالت المفوضية الأوروبية في بيان لها إن الاتحاد الأوروبي طلب إجراء مشاورات مع موسكو بشأن الإجراءات الروسية التي تمنع على الشركات والمؤسسات الحكومية الروسية بيع الخدمات والبضائع للشركات الأوروبية.



واعتبر الاتحاد الأوروبي، أن تلك الممارسات تتعارض مع قواعد منظمة التجارة العالمية.



وأشارت المفوضية الأوروبية، إلى أن تأثير الإجراءات التي اتخذتها روسيا "ملموس للغاية"، حيث قدرت المزادات التي أجرتها الشركات الحكومية الروسية في 2019، والتي لم تكن للشركات الأوروبية فرصة للمشاركة فيها، بـ 23.5 تريليون روبل (313.3 مليار دولار).



ويذكر أن روسيا اتخذت إجراءات، شملت حظر استيراد المنتجات الزراعية من الاتحاد الأوروبي ردا على العقوبات الأوروبية ضد موسكو التي فرضها الاتحاد الأوروبي في 2014 على خلفية الأزمة الأوكرانية وانضمام القرم لروسيا.



وأشار الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في يونيو الماضي إلى أن روسيا تمكنت من تعزيز سيادتها الاقتصادية، وأن الاتحاد الأوروبي تكبد خسائر ملموسة جراء العقوبات الروسية.

المصدر: روسيا اليوم