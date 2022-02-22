الملابس والاسمدة والفواكة من أبرز الصادرات السلعية للأردن في 2021 - تفاصيل

الوكيل الإخباري - كشفت أرقام رسمية عن أبرز الصادرات السلعية التي صدرها الأردن خلال 2021.



ووفقاً لرصد " الوكيل الإخباري" كانت الولايات المتحدة ودول الخليج وتركيا والهند والعراق من أكثر الدول التي استحوذت على الصادرات السلعية الأردنية.



وبينت الارقام، ارتفاع صادرات الأردن من الملابس بمقدار 138.0 مليون دينار، وبنسبة 13.2% تصل إلى 1.186.4 مليون دينار، حيث استحوذت الولايات المتحدة الامريكية على ما نسبته 85.5% من إجمالي صادرات الملابس.



وعلى ذات الجانب، ارتفعت صادرات المملكة من الأسمدة بمقدار 162.7 مليون دينار وبنسبة 70.7% لتصل إلى 392.9 مليون دينار، واستحوذت الولايات المتحدة الامريكية والهند وتركيا على ما نسبته 83.0 % من إجمالي صادرات المملكة من هذه السلعة.



وأوضحت الأرقام ارتفاع في صادرات الفواكة والمكسرات بمقدار 88.6مليون دينار، وبنسبة 90.3% لتصل إلى 186.7 مليون دينار، حيث استحوذت اسواق السعودية والعراق والكويت وقطر والامارات على ما نسبته 75.2% من إجمالي الصادرات لهذه السلعة .

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