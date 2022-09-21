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الأربعاء، 21-09-2022 12:27 م

المنتدى الاقتصادي والبنك الدولي يناقشان تحديات الاقتصاد الوطني

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الوكيل الإخباري - ناقشت جلسة حوارية نظمها المنتدى الاقتصادي الأردني مع مسؤولين من البنك الدولي تحديات الاقتصاد الوطني وآليات تسهيل بيئة الأعمال لاستقطاب استثمارات جديدة ودعم مشاركة المرأة اقتصاديا ورؤية التحديث الاقتصادي ومحاربة البطالة.

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وبحسب بيان صادر عن المنتدى، اليوم الأربعاء، جاءت الجلسة التي شارك فيها عميد مجلس المديرين التنفيذيين في البنك ميرزا حسن، والمدير الاقليمي لدائرة الشرق الأوسط في البنك جان كريستوف، والممثل المقيم للأردن في البنك هولي بينر، وممثل الأردن في البنك الدولي - واشنطن فواز البلبيسي، ضمن برنامج الصالون الاقتصادي للمنتدى.


وأكد أعضاء المنتدى، أهمية وجود ميزانية لتسويق الأردن بمجالي الاستثمار والسياحة، خاصة مع توفر الكثير من المزايا والحوافز التي توفرها المملكة للمستثمرين ما جعل من البلاد بيئة جاذبة للتجارة والأعمال، مبينين الكثير من قصص النجاح التي تحققت على أرض المملكة.


وعرضوا رؤية التحديث الاقتصادي التي أنجزها الأردن لتكون خارطة طريق للاقتصاد الوطني لعشر سنوات مقبلة وعابرة للحكومات، التي تم إنجازها بتوجيهات ملكية سامية، لتحسين الناتج المحلي الاجمالي، وتوفير الآلاف من فرص العمل سنويا.


وشدد مسؤولو البنك الدولي على ضرورة الاهتمام بآليات استخدامات التكنولوجيا بالمجالات الاقتصادية وتحسين وبناء القدرات الكاملة للأفراد لتحسين الانتاجية الاقتصادية، مؤكدين أن التركيز على رأس المال البشري يحسن من التأثير الاجتماعي حول العديد من القضايا التي تتعلق بثقافة المجتمع.


كما أكدوا ضرورة توسيع مشاركة المرأة الأردنية بالنشاط الاقتصادي وتمكينها لتكون قادرة على دعم اسرتها اقتصاديا بما يعزز من مسيرة نمو الاقتصاد الوطني، إلى جانب معالجة المعيقات والتعقيدات التي تواجه المستثمرين ويما يسهم في تيسير اعمالهم.


وأضافوا خلال اللقاء الذي أداره الوزير السابق وسام الربضي الى العديد من الصعوبات التي تواجه الاقتصاد العالمي والتي أبرزها ارتفاع أسعار السلع الأساسية، والخلل في سلاسل التوريد العالمية وتأثيرات الحرب الروسية الاوكرانية.

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