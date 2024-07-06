المنتدى الاقتصادي يناقش الأزمات المالية والاقتصادية خلال مئة عام

الوكيل الاخباري - عقد المنتدى الاقتصادي الأردني أخيرا جلسة حوارية تناول فيها موضوع الاقتصاد الأردني والأزمات المالية والاقتصادية التي واجهتها المملكة خلال مئة عام.

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وبحسب بيان صدر عن المنتدى، اليوم السبت، ناقشت الجلسة كتاب: الاقتصاد الأردني والأزمات المالية والاقتصادية: القدرة على التكيف وتجاوز التحديات، لمؤلفه الخبير الاقتصادي الدكتور عدلي قندح.



وقال رئيس المنتدى، الدكتور خير أبو صعيليك إن المنتدى يواصل مناقشة الفرص والتحديات التي تواجه الاقتصاد الوطني, مضيفا أن المنتدى يلتزم بمواصلة هذا النهج لتحقيق تنمية مستدامة.



ولفت إلى أن الكتاب يمثل مرجعًا علميًا مهمًا يرصد تحولات الاقتصاد الأردني خلال مئة عام، ويستعرض صموده أمام الأزمات وتكيفه مع التحديات.