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الإثنين، 20-12-2021 02:05 م

المنخفض يرفع الطلب على المحروقات بشكل كبير - ارقام

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الوكيل الإخباري - رفع المنخفض الجوي الذي تشهده المملكة، اليوم الإثنين، الطلب على المحروقات بشكل كبير لغايات التدفئة. 

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وقال نقيب محطات المحروقات نهار السعيدات، إنه سُجل اليوم الإثنين، ارتفاع كبير جداً بالطلب على مادة الكاز ، حيث وصل إلى 30 % معدل زيادة، مقارنة مع بداية الشهر الحالي. 

وبيّن السعيدات لـ " الوكيل الإخباري" أن الطلب على مادة الديزل ارتفع بنسبة 10%  لغايات التدفئة. 

وأضاف أن الطلب على الغاز المنزلي ارتفع اليوم الاثنين ليصل الى 200 ألف اسطوانة، بمعدل ارتفاع وصل إلى 50 ألف اسطوانة يومياً، مقارنة مع يوم أمس الأحد. 


وأشار إلى انه من المتوقع أن يبقى الطلب على الغاز مرتفعاً عند 200 ألف اسطوانة يوميا خلال المنخفض الجوي.

واوضح أن المخزون من المحروقات متوفر بشكل كافٍ، وأن محطات تعبئة الغاز الثلاثة تعمل بكل كفاءة. 

وتشهد اغلب محافظات المملكة تساقطاً للامطار منذ ساعات صباح اليوم الاثنين. 

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