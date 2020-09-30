النفط الأميركي يهبط 5%

الوكيل الإخباري - هبطت أسعار النفط الأمريكي، الثلاثاء، 5 بالمئة، قبيل أول مناظرة في انتخابات الرئاسة الأمريكية بين المرشح الديمقراطي جو بايدن والرئيس الجمهوري دونالد ترامب.



وعزز من هبوط النفط، تزايد المخاوف حيال توقعات الطلب على الوقود بينما تكابد أوروبا والولايات المتحدة تناميا في إصابات فيروس كورونا المستجد.

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ومن المتوقع أن يُظهر تقرير من معهد البترول الأمريكي في وقت لاحق اليوم ارتفاع مخزونات الخام بالولايات المتحدة 1.4 مليون برميل الأسبوع الماضي.

وفي اليوم قبل الأخير له كعقد أقرب استحقاق، تراجع خام برنت تسليم تشرين الثاني 1.81 دولار بما يعادل 4.3 بالمئة إلى 40.62 دولارا للبرميل بحلول الساعة الـ 16:03 بتوقيت غرينتش. ونزل عقد كانون الأول/ديسمبر الأنشط 4.4 بالمئة إلى 40.92 دولارا.



وانخفض الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط 1.99 دولار أو 4.9 بالمئة ليسجل 38.61 دولارا للبرميل.



وتوفي أكثر من مليون شخص في أنحاء العالم بمرض كوفيد-19، وفقا لإحصاء أجرته رويترز، بينما تواصل الجائحة الإضرار بالاقتصاد العالمي والطلب على الوقود.

وقال كريج إيرلام، كبير المحللين في أواندا، "تطورات كوفيد مبعث خطر كبير على أسعار الخام.

المصدر : وكالات

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