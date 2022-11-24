النفط عالمياً قرب أدنى مستوياته في شهرين

الوكيل الإخباري - تراجعت أسعار النفط، اليوم الخميس ، لتحوم قرب أدنى مستوياتها في شهرين، إذ اعتُبر سقف السعر الذي اقترحته مجموعة الدول السبع على النفط الروسي أعلى من مستويات التداول الحالية، مما قلص المخاوف من شح الإمدادات.

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وأدى الارتفاع الأكبر من المتوقع في مخزونات البنزين الأميركية وتوسيع قيود كورونا في الصين إلى زيادة الضغوط.



وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 21 سنتا، إلى 85.20 دولار للبرميل، في حين تراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 16 سنتا، إلى 77.78 دولار للبرميل.



وانخفض كلا الخامين القياسيين بأكثر من 3 % أمس الأربعاء على خلفية أنباء بأن سقف السعر المخطط للنفط الروسي قد يكون أعلى من مستوى السوق الحالي. (وكالات )