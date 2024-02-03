السبت 03-02-2024
الوكيل الاخباري
 

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السبت، 03-02-2024 08:17 ص

النفط عالمياً يسجل انخفاضاً أسبوعياً بنحو 2%

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الوكيل الإخباري - انخفضت أسعار النفط عالمياً بنحو 2%، مسجلة خسائر أسبوعية بعدما قلصت بيانات تقرير الوظائف القوية في الولايات المتحدة فرص خفض أسعار الفائدة في أكبر اقتصاد في العالم، مما قد يضعف الطلب على الخام.اضافة اعلان


وتأثرت أسعار النفط بتراجع النمو الاقتصادي في الصين واحتمال تخفيف حدة التوتر في الشرق الأوسط.

وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت 1.37 دولار بما يعادل 1.7% عند التسوية إلى 77.33 دولار للبرميل، كما انخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.54 دولار أو ما يعادل 2% عند التسوية إلى 72.28 دولار للبرميل.

وخسر كلا الخامين القياسيين نحو 7% خلال الأسبوع.



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