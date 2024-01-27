النفط عند أعلى مستوى في شهرين بعد ارتفاع أسبوعي كبير

الوكيل الإخباري -

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ارتفعت أسعار النفط للأسبوع الثاني على التوالي، لتغلق عند أعلى مستوى منذ قرابة شهرين بعدما عزز النمو الاقتصادي الأميركي ومؤشرات عن حزمة تحفيز صينية التوقعات بزيادة الطلب.كما ساهم التوتر بشأن الإمدادات من الشرق الأوسط في ارتفاع الأسعار.حقق الخامان مكاسب أسبوعية تجاوزت ستة بالمئة، إذ ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 6.35 % لتصل إلى مستوى 83.55 دولار للبرميل عند التسوية، الجمعة، مسجلة أعلى مستوياتها منذ 30 نوفمبر، فيما صعد خام غرب تكساس الوسيط الأميركي بنسبة 6.50 % إلى 78.01 دولار للبرميل، وهو أعلى مستوى عند التسوية منذ نوفمبر.