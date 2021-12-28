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الثلاثاء، 28-12-2021 08:38 ص

النفط قرب أعلى مستوى في شهر

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الوكيل الإخباري - ارتفعت أسعار النفط اليوم واقتربت من أعلى مستوى لها في شهر، الذي بلغته في الجلسة السابقة، وذلك بفضل توقعات بأن المتحور "أوميكرون" لن يكون له سوى أثر محدود على الطلب العالمي.

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وصعد خام "غرب تكساس الوسيط" الأمريكي بنسبة 0.2 بالمئة إلى 75.75 دولار للبرميل، بحلول الساعة 01:15 بتوقيت غرينتش، محققا مكاسب للجلسة الخامسة على التوالي.


كذلك ارتفع المزيج العالمي "برنت" بنسبة 0.1 في المئة إلى 78.67 دولار للبرميل. وصعد كلا الخامين قرب ذروتيهما أمس الاثنين، في أعلى سعر يبلغانه منذ أواخر نوفمبر/ تشرين الثاني.

 

روسيا اليوم


 




 

 


 

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