النفط يبلغ أعلى مستوياته خلال 7 سنوات عالميا

الوكيل الاخباري- جرى تداول النفط عند أعلى مستوياته خلال 7 سنوات بنحو 90 دولارًا للبرميل، اليوم الخميس، إذ دعمت أزمة أوكرانيا الأسعار رغم إشارات إلى أن مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي سيشدد السياسة النقدية.



وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت القياسي 6 سنتات، أي 0.1% إلى 90.02 دولار للبرميل بحلول الساعة 11:13 بتوقيت غرينتش، ونزلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط سنتين إلى 87.33 دولار للبرميل.



وارتفعت أسعار النفط، أمس الأربعاء، فزاد خام برنت متجاوزًا 90 دولارًا للبرميل لأول مرة منذ 7 سنوات، وسط توترات بين روسيا والغرب.

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المصدر: إرم