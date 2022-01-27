الخميس 27-01-2022
الوكيل الاخباري

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الخميس، 27-01-2022 03:00 م

النفط يبلغ أعلى مستوياته خلال 7 سنوات عالميا

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الوكيل الاخباري- جرى تداول النفط عند أعلى مستوياته خلال 7 سنوات بنحو 90 دولارًا للبرميل، اليوم الخميس، إذ دعمت أزمة أوكرانيا الأسعار رغم إشارات إلى أن مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي سيشدد السياسة النقدية.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت القياسي 6 سنتات، أي 0.1% إلى 90.02 دولار للبرميل بحلول الساعة 11:13 بتوقيت غرينتش، ونزلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط سنتين إلى 87.33 دولار للبرميل.

وارتفعت أسعار النفط، أمس الأربعاء، فزاد خام برنت متجاوزًا 90 دولارًا للبرميل لأول مرة منذ 7 سنوات، وسط توترات بين روسيا والغرب.

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المصدر: إرم

 




 

 


 

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