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الأربعاء، 20-01-2021 01:51 م

النفط يتجاوز 56 دولارا بفضل آمال التحفيز الأمريكي

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الوكيل الاخباري - تجاوزت أسعار النفط 56 دولارا للبرميل اليوم بدعم من توقعات باعتماد الإدارة الأمريكية الجديدة إنفاقا تحفيزيا ضخما بما يعزز الطلب، فضلا عن القيود التي تفرضها "أوبك+" على الإنتاج.

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وحثت المرشحة لمنصب وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين أعضاء مجلس النواب أمس الثلاثاء على اتخاذ خطوة كبيرة فيما يتعلق بالإنفاق على تحفيز للتخفيف من تداعيات جائحة كورونا. وقال محللون إن تراجع الدولار بعد هذه التصريحات ساهم في صعود النفط.


وبحلول الساعة 10:04 بتوقيت غرينتش، صعد خام "برنت" بنسبة 0.8 بالمئة إلى 56.32 دولار للبرميل، بعدما زاد 2.1 بالمئة أمس الثلاثاء. وقفز خام "غرب تكساس الوسيط" بنسبة 1 بالمئة إلى 53.49 دولار للبرميل.


وسجل خام "برنت" هذا الشهر أعلى مستوى في 11 شهرا حيث بلغ 57.42 دولار للبرميل، مدعوما من تعهد السعودية بمزيد من التخفيضات الطوعية في الإنتاج، فيما اتفقت معظم الدول الأعضاء في "أوبك+" على إبقاء الإنتاج عند مستواه دون تغيير في فبراير المقبل.


وحظي النفط بمزيد من الدعم بفعل توقعات بانخفاض مخزونات الخام الأمريكية. ويتوقع محللون أن تنخفض المخزونات 300 ألف برميل. 

 

 

 

المصدر : روسيا اليوم



 




 

 


 

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